FORMACIÓN DE CICLÓN TROPICAL ES INMINENTE EN EL GOLFO DE MÉXICO; PROBABILIDAD ALCANZA EL 100%

La formación de un ciclón tropical en el Golfo de México es considerada inminente, luego de que el sistema alcanzara un 100 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico.

De acuerdo con la información meteorológica proporcionada, existe una alta posibilidad de que durante las próximas horas el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emita los primeros avisos como potencial ciclón tropical o depresión tropical.

La evolución del sistema deberá vigilarse durante las siguientes horas ante posibles cambios en su intensidad y trayectoria, particularmente por su presencia en aguas del Golfo de México. Se recomienda mantenerse pendiente de los avisos y actualizaciones de las autoridades meteorológicas y de Protección Civil.