MOTOCICLISTA GRAVE TRAS ACCIDENTE: FAMILIA EXIGE RESPONSABILIDAD A LA CONDUCTORA

La familia de Carlos Enrique Pech, un motociclista de 24 años que sufrió un accidente el pasado 18 de marzo, denunció que hasta el momento la conductora del vehículo involucrado, un Honda Civic blanco con placas DJE139-C, no se ha hecho responsable de los gastos médicos ni de las consecuencias del siniestro.

Según sus familiares, el joven, quien se desempeñaba como albañil y cuidaba un terreno, resultó con graves lesiones: le amputaron una pierna y presenta daños en la muñeca de la mano, además de que permanece en recuperación bajo constante atención médica. La familia asegura que ha tenido que costear los medicamentos por su cuenta y que el hospital donde se encuentra internado no les ha proporcionado información completa sobre su tratamiento.

Testigos relataron que el accidente ocurrió cuando la mujer que conducía el Civic atravesó la vía sin respetar el alto, impactando de frente a la motocicleta de Pech. La aseguradora del vehículo ha aparecido, pero condiciona la atención y no se ha hecho cargo de la indemnización, mientras que la familia evalúa presentar una demanda formal. Piden a la ciudadanía que ayude a identificar y responsabilizar al conductor para garantizar justicia y cubrir los gastos médicos del joven, quien tiene tres hijos a su cargo.