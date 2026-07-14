ALCALDÍA DE CAMPECHE IMPULSA ACTIVIDADES CULTURALES Y ECONÓMICAS EN LA CALLE 59

Durante el periodo vacacional de verano, la calle 59 del Centro Histórico de Campeche se llenará de actividades culturales y artísticas con el programa “Noches de la 59”, que busca dinamizar la economía local y ofrecer un espacio a los talentos campechanos. Entre las actividades destacadas se encuentra la Lotería Campechana, que se realizará los días 15 y 16 de julio en el tramo comprendido entre las calles 12 y 14, de 7 a 9 de la noche.

El programa, que se realiza en colaboración con los comerciantes del corredor turístico, incluye presentaciones de agrupaciones musicales, cantantes, bailarines y músicos locales, así como espacios para nuevos talentos que buscan proyectarse. Además de ofrecer entretenimiento, se espera que los eventos generen movimiento económico y mantengan fuentes de empleo en los establecimientos del centro de la ciudad.

Los organizadores invitan a los ciudadanos y turistas a acudir, disfrutar y apoyar tanto a los artistas como a los comerciantes locales, mientras se aprovechan las noches del verano para promover la cultura y el comercio en Campeche.