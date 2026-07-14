VOLCADURA EN LA CARRETERA CAMPECHE – CARMEN TRAS EXPLOSIÓN DE LLANTA

Una camioneta perteneciente a una empresa de internet y telefonía, sufrió la explosión de su llanta delantera mientras circulaba sobre la carretera Campeche–Carmen, lo que provocó que la unidad volcara a escasos metros de llegar al poblado de Villamar, durante la tarde de este martes.

El operador resultó ileso, aunque la camioneta quedó recostada sobre su costado izquierdo con daños visibles en la carrocería. La Guardia Nacional acudió al lugar para garantizar la seguridad, mientras que una grúa se encargó de despejar la vía, sin que se reportaran afectaciones al tránsito.