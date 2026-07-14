CORTES DE ENERGÍA EN CARMEN GENERAN PÉRDIDAS DE MILLONARIAS Y AFECTAN SUMINISTRO DE AGUA

Los constantes cortes de energía eléctrica en la zona de captación del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen (SMAPAC) han generado pérdidas de entre 6 y 7 millones de pesos en daños a equipos, bombas y motores, en los últimos dos años y medio, así como afectaciones al suministro de agua para miles de habitantes, informó el director del organismo, Ricardo Gómez Enríquez.

Explicó que los cortes frecuentes provocan que las tuberías lleguen con residuos y que se tapen las tomas domiciliarias, además de que apagar y encender los equipos daña gravemente los motores y las bombas.

Señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha deslindado de la responsabilidad, argumentando que la zona de Carmen no les compete, aunque los recibos son pagados a esa misma zona. A pesar de enviar oficios, la situación persiste, afectando directamente la operación del sistema y la calidad del suministro de agua potable.

El funcionario urgió a que se garantice el suministro eléctrico estable en la zona para evitar mayores pérdidas económicas y garantizar el servicio a los habitantes de la Isla del Carmen.