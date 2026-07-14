¡DERROCHE CRIMINAL! LOS CASI $50 MILLONES POR DERECHOS PARA VER PARTIDOS Y EL BARQUITO DAN PARA 12 AÑOS DE TRATAMIENTOS ANTICÁNCER

-“Morena quiere recetar la mentira histórica y asquerosa de que no hay dinero, pero sus candidatos violan la ley y tapizan el Estado de propaganda electoral”: MacDonald

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Hernández MacDonald, denunció lo que calificó como crueldad, podredumbre y “derroche criminal” de los gobiernos Federal y Estatal de Morena, ante el desabasto de medicamentos oncológicos para menores de edad en la Campeche.

Con cifras en mano en la tribuna del Congreso, arremetió contra el oficialismo al contrastar el gasto público en “frivolidades” y campañas ilegales con la carencia de insumos básicos para combatir el cáncer infantil. “Les importa más el circo que la vida de los niños con esa enfermedad”, aseveró.

“¡Ya basta de hipocresía y de discursos llenos de mentiras!”, exclamó Hernández MacDonald, y aseguró que el déficit mensual para garantizar tratamientos como el Metotrexato, la Mercaptopurina o los estudios de Enfermedad Mínima Residual asciende a 333 mil pesos, pero el Gobierno Estatal ha querido recetar la mentira histórica y asquerosa de que no hay dinero, y gastó 40 millones de pesos en pantallas de fútbol, de acuerdo con el Gobierno de Tlaxcala, y 9 millones 350 mil pesos en un barco para fines promocionales.

Calculó que esos casi 50 millones de pesos desperdiciados, a la basura, podrían haber financiado más de 7,500 estudios de médula ósea o garantizado el abasto completo e ininterrumpido de tratamientos por más de 12 años, pero mientras los hospitales padecen, los candidatos de Morena violan la ley al tapizar el Estado de propaganda electoral.

El legislador recordó que hace año y medio, su bancada, a través de la diputada Mónica Fernández Montúfar, presentó una iniciativa para etiquetar recursos públicos que aseguraran el tratamiento oncológico universal y gratuito para menores de 18 años en Campeche, pero la mayoría morenista la “congeló”, y exigió “descongelarla”.

MacDonald hizo un enérgico llamado a las madres, padres y ciudadanos de Campeche a organizarse y alzar la voz contra lo que describió como una “sentencia de muerte firmada desde el escritorio de la indiferencia gubernamental”, porque “si el Gobierno les da la espalda a los niños, el pueblo los va a defender. ¡A levantar la voz, Campeche, que el silencio no nos haga cómplices y la indignación y la acción nos lleve a ser libres!”.