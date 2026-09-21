PLEITO POR ARRENDAMIENTO ESCALA A PRESUNTAS AMENAZAS EN LA COLONIA REVOLUCIÓN

Un conflicto familiar relacionado con el arrendamiento y uso de un predio en la colonia Revolución habría escalado a presuntas amenazas, luego de las diferencias surgidas entre José Luis Ramírez Castro, su hermana Rosario y la madre de ambos.

De acuerdo con lo señalado por la familia, la disputa se relaciona con una propiedad de los Ramírez Castro y aumentó después de que el caso fuera expuesto públicamente.

Rosario Ramírez Castro entregó un audio en el que, según su versión, la persona que ocupa el predio donde funciona una guardería presuntamente la amenaza por haberla señalado públicamente y le advierte que deberá conseguir dinero para pagarle. En la misma grabación, dicha persona asegura que ella no mantiene el alquiler del inmueble.

La familia sostiene, por su parte, que cuenta con elementos que demostrarían que esta persona ocupa una vivienda ubicada junto al local donde opera su negocio, propiedad que también pertenecería a los Ramírez Castro.