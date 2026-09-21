lunes, septiembre 21, 2026
Lo último:
Locales

LAYDA LLEGA AL INFORME DEL CONGRESO A LADO DE ANTONIO JIMÉNEZ TRAS MESES DE DIFERENCIAS

La llegada de la gobernadora Layda Sansores San Román al informe de labores de Antonio Jiménez Gutiérrez en el Congreso del Estado llamó la atención después de las diferencias políticas que surgieron entre ambos durante la discusión y aprobación del presupuesto estatal, un episodio que provocó tensiones al interior de Morena y marcó un distanciamiento público.

Ahora, la presencia de la mandataria en el acto legislativo deja una imagen distinta a la confrontación de meses anteriores, aunque por sí sola no confirma que las diferencias hayan quedado atrás.

También te puede gustar

QUÉ BASURA TAPÓ REJILLAS Y CAUSÓ INUNDACIONES EN LA ERMITA: REHN; EL TREN LIGERO INCLUYÓ 71 ACCIONES PARA MITIGAR RIESGOS

Pobladores de Hopelchén decepcionados del gobierno de Layda

“VIVIMOS CON ALEGRÍA LA EMOCIÓN MUNDIALISTA… Y LA POLICÍA ESTATAL VIGILARÁ LAS 24 HORAS”: LAYDA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *