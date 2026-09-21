LAYDA LLEGA AL INFORME DEL CONGRESO A LADO DE ANTONIO JIMÉNEZ TRAS MESES DE DIFERENCIAS

La llegada de la gobernadora Layda Sansores San Román al informe de labores de Antonio Jiménez Gutiérrez en el Congreso del Estado llamó la atención después de las diferencias políticas que surgieron entre ambos durante la discusión y aprobación del presupuesto estatal, un episodio que provocó tensiones al interior de Morena y marcó un distanciamiento público.

Ahora, la presencia de la mandataria en el acto legislativo deja una imagen distinta a la confrontación de meses anteriores, aunque por sí sola no confirma que las diferencias hayan quedado atrás.