MORENA FRENA INICIATIVAS QUE PREOCUPAN A LOS CIUDADANOS: ACUSA PAUL ARCE

-Lamentó que el Gobierno del Estado también no ha cumplido, dejando mucho que desear.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Arce Ontiveros, cuestionó el trabajo del Congreso del Estado al señalar que diversas iniciativas siguen sin dictaminarse y algunas ni siquiera han sido discutidas en comisiones, pese a abordar problemáticas planteadas por los propios ciudadanos. “Todavía se queda mucho a deberle a los ciudadanos”, afirmó.

Arce Ontiveros mencionó que el problema tampoco termina con aprobar reformas y señaló que modificar o crear leyes pierde efectividad si posteriormente no son aplicadas correctamente y extendió su crítica al Gobierno del Estado, al considerar que en el cumplimiento de las disposiciones legales también “ha dejado mucho que desear”.

Acusó que Morena ha minimizado propuestas presentadas por otras fuerzas políticas y señaló que no basta con presentar o reformar leyes: también deben discutirse y, una vez aprobadas, cumplirse correctamente.

Como ejemplo mencionó la regulación de los llamados “anexos”, tema que considera urgente ante denuncias sobre las condiciones en que permanecen personas que buscan rehabilitación y la preocupación que estos establecimientos generan entre vecinos.