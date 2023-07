Alumnos de cuarto grado apenas están aprendiendo a leer

NO SE HA PODIDO RECUPERAR RETRASO QUE DEJÓ LA PANDEMIA

Al indicar que no se ha podido recuperar el atraso educativo que se generó a raíz de la pandemia, el secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Silverio Tuz Góngora, consideró que el programa de la Nueva Escuela Mexicana es ambiguo porque no deja analizar los contenidos a los alumnos y no tiene parámetros para conocer si se lograron los objetivos.

Explicó que el programa no es beneficioso, y adelantó que con estas medidas del gobierno federal, no sería extraño que se disminuya el presupuesto para los docentes.