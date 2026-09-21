VOCERO DE LAYDA ARREMETE CONTRA PÁGINAS POR VERSIONES SOBRE SU SALUD: LAS ACUSA DE “MEZQUINAS” Y SIN ÉTICA
El vocero del Gobierno del Estado, Walter Patrón Bacab, endureció su discurso contra páginas de redes sociales que han difundido versiones sobre una supuesta enfermedad y hospitalización de la gobernadora Layda Sansores San Román, información que calificó como “totalmente falsa”.
Para desmentirlas, Patrón Bacab aseguró que la mandataria ha mantenido actividades públicas y señaló que este domingo se encontraba en un informe municipal. Calificó como “mezquino” lo que hacen algunas páginas, cuestionó su ética y afirmó que “esos no son medios de comunicación”.
Al preguntarle sobre posibles acciones legales, descartó por ahora esa vía y sostuvo que primero debe observarse qué páginas difunden esas versiones y “qué es lo que están tratando de hacer”.