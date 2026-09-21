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VOCERO DE LAYDA ARREMETE CONTRA PÁGINAS POR VERSIONES SOBRE SU SALUD: LAS ACUSA DE “MEZQUINAS” Y SIN ÉTICA

El vocero del Gobierno del Estado, Walter Patrón Bacab, endureció su discurso contra páginas de redes sociales que han difundido versiones sobre una supuesta enfermedad y hospitalización de la gobernadora Layda Sansores San Román, información que calificó como “totalmente falsa”. 

Para desmentirlas, Patrón Bacab aseguró que la mandataria ha mantenido actividades públicas y señaló que este domingo se encontraba en un informe municipal. Calificó como “mezquino” lo que hacen algunas páginas, cuestionó su ética y afirmó que “esos no son medios de comunicación”. 

Al preguntarle sobre posibles acciones legales, descartó por ahora esa vía y sostuvo que primero debe observarse qué páginas difunden esas versiones y “qué es lo que están tratando de hacer”.

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