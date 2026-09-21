EL GOBIERNO DE LAYDA NO HA HECHO NADA PARA FRENAR LA INSEGURIDAD, SÓLO INTENTA TAPARLA: HERNÁNDEZ MCDONALD

-EJECUCIONES SIN DETENIDOS HAN SIDO UNA CONSTANTE EN TODO EL ESTADO EN ESTE SEXENIO, LAMENTA

San Francisco de Campeche.- Lo acontecido en Isla Aguada el fin de semana, con la ejecución de 2 personas y la nula detención de presuntos responsables, ha sido una constante en todo el Estado durante el actual Gobierno, lamentó el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Hernández McDonald, quien recriminó que la Administración de Layda Sansores sólo trate de tapar “la gran inseguridad que hemos tenido”.

Añadió que no se tienen resultados en materia de seguridad ni tranquilidad para la población, lo que además afecta a la economía, pues, señaló, ante esta situación muchos empresarios no llegan a invertir e incluso una gran cantidad ha cerrado sus negocios.

Hernández McDonald comentó que, desafortunadamente, tampoco se ha visto interés en capturar a las personas involucradas en estas acciones en lo que va del actual Gobierno, ante lo cual exigió seguridad, tranquilidad y acciones en favor de la población, pues, afirmó, “todos vivimos con temor”.

Finalmente, Hernández McDonald consideró que, si la Administración estatal no ha hecho nada en más de 5 años, difícilmente lo hará en el tiempo que le resta, y llamó a todos los ciudadanos a reflexionar si eso quieren para los próximos años o que regrese la tranquilidad.