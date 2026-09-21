¡ADIÓS AL CELULAR EN LAS AULAS!: SEDUC PREPARA RESTRICCIONES EN TODO EL SISTEMA EDUCATIVO

El uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos será restringido en las aulas de Campeche, aunque las reglas no serán iguales para todos los estudiantes, la disposición se publicará mañana en el Diario Oficial de la Federación y, a partir de ese día, habrá un periodo de 30 días para socializarla con las comunidades educativas antes de su aplicación, informó el secretario de Educación, Candelario Pacheco Pacheco.

Explicó que la medida contempla educación básica, media superior y superior, pero cada nivel tendrá una forma particular de aplicación. Sostuvo que el uso excesivo de celulares puede afectar la manera en que los alumnos desarrollan su pensamiento y señaló que la intención es impulsar estudiantes con mayor capacidad “analítica, reflexiva, pero sobre todo crítica”.

Ante cuestionamientos sobre una posible afectación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, el secretario rechazó que la medida los vulnere.

La Seduc prevé realizar reuniones con maestros, alumnos, madres y padres de familia para explicar las nuevas disposiciones y definir su aplicación. Pidió el respaldo de las familias y aclaró que la regulación no se limitará exclusivamente a teléfonos celulares, sino que abarcará otros dispositivos electrónicos.