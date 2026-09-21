EJIDATARIOS DE BÉCAL PARALIZAN OBRAS DEL GASODUCTO MAYAKÁN Y DENUNCIAN PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PERMISOS

Ejidatarios del núcleo agrario de Bécal mantienen paralizados los trabajos de construcción del gasoducto Mayakán dentro de su jurisdicción, al señalar que las obras presuntamente avanzaban sin autorización ni anuencia de la asamblea ejidal.

Encabezados por el comisario ejidal José Eusebio Uc Bojórquez, los campesinos bloquearon de manera pacífica el avance de la maquinaria y decidieron permanecer en el sitio hasta que se aclare la documentación utilizada para realizar los trabajos.

De acuerdo con la representación agraria, existe la sospecha de que se habrían presentado oficios presuntamente falsificados para permitir el ingreso de maquinaria. Los ejidatarios sostienen que esos documentos no tendrían respaldo en los libros de actas del ejido, señalamiento que deberá ser esclarecido por las autoridades correspondientes.

Los inconformes dieron un ultimátum y advirtieron que no permitirán la reanudación de las obras ni la instalación de infraestructura en sus tierras mientras no se establezca una mesa de diálogo con las autoridades y representantes de la empresa. Asimismo, anunciaron que recurrirán a las instancias legales para solicitar que se investigue la presunta alteración de documentos y se determine si existieron irregularidades que afecten el patrimonio del ejido.