ACOMPAÑAN A LAS EJECUCIONES LA INDOLENCIA E IRRESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS ENCABEZADOS POR LAYDA: VÍCTOR AMÉNDOLA

-“NORMALIZAR LA VIOLENCIA ES LO PEOR QUE NOS PUEDE PASAR”

El exdirigente del PRD, Víctor Améndola Avilés, señaló que uno de los principales riesgos para Campeche es que la sociedad termine por normalizar los hechos violentos y las ejecuciones que se registran en la entidad, acompañado de una actitud de indolencia e irresponsabilidad de los servidores públicos al mando y encargados de la seguridad pública, particularmente de la gobernadora Layda Sansores.

Améndola Avilés sostuvo que la preocupación de las autoridades debe surgir desde el primer hecho delictivo, y no esperar a que aumente el número de víctimas.

Consideró que Campeche se caracterizó por ser una sociedad tranquila, pues los hechos violentos representan la pérdida de esa condición y de la paz.

El exdirigente perredista cuestionó que las autoridades puedan recurrir a comparaciones con otras entidades para minimizar los hechos ocurridos en Campeche.

Señaló que, independientemente del número de víctimas, cada asesinato o ejecución debe generar escándalo, y la exigencia a las autoridades de que investiguen y encuentre al o a los responsables.