MOREIRA CUESTIONA A LAYDA POR CAÍDA ECONÓMICA: “NO LE HE VISTO CONSEGUIR EMPLEO PARA SU ESTADO”

–“¿Qué hace Layda?, la he visto bailar, perseguir a periodistas y políticos y hacer cosas ridículas, pero no conseguir empleos para su Estado

San Francisco de Campeche.- Campeche enfrenta un problema económico “gravísimo”, advirtió el diputado federal y coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, quien cuestionó la gestión de la gobernadora Layda Sansores San Román ante la contracción de la economía estatal.

Moreira sostuvo que Campeche acumuló caídas económicas en 2024 y 2025, y anticipó que la tendencia negativa podría continuar durante 2026. Los datos oficiales disponibles respaldan parte del diagnóstico: el INEGI reportó que el PIB estatal disminuyó 6.9 por ciento en 2024, principalmente por retrocesos en minería, construcción y comercio al por mayor.

Para el cuarto trimestre de 2025, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal registró una contracción anual de 10.6 por ciento en Campeche. Sin embargo, la cifra mencionada por Moreira para 2026 corresponde a una expectativa expresada por el legislador y no a un resultado anual consolidado.

A partir de este panorama, el priista lanzó una crítica directa contra Sansores y aseguró que, más allá de sus apariciones públicas y confrontaciones políticas, no observa resultados suficientes en generación de empleo.

“Lo que no le he visto es conseguir empleo para su estado”, expresó Moreira, quien colocó la situación económica y laboral de Campeche como uno de sus principales cuestionamientos a la administración estatal