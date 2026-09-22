SARMIENTO PRESUME “INTELIGENCIA DELINCUENCIAL”, PERO LAS EJECUCIONES NO PARAN; LAS ATRIBUYE AL NARCOMENUDEO

-SARMIENTO VINCULA EJECUCIONES EN CAMPECHE CON DROGAS Y “PEQUEÑAS CÉLULAS” DELICTIVAS

San Francisco de Campeche.- Los episodios de violencia que se viven en Campeche son producto del “efecto cucaracha” que vive el país, a causa “del cierre de fronteras y gran combate que el Gobierno Federal hace contra el narcotráfico, por lo cual algunas células de narcomenudeo se han querido infiltrar pero no lo han logrado ni lo lograrán, no lo vamos permitir”, afirmó el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado.

Así, mientras las ejecuciones continúan en distintos puntos del Estado sin que hasta el momento haya aclaraciones ni reportes de presuntos responsables detenidos, el funcionario asegura que algunos grupos podrían intentar “arrimarse” en nuestra entidad, pero se realiza un trabajo con inteligencia delincuencial para irlos frenando.

El funcionario dijo que además del narcomenudeo, otros que tiene qué ver con la violencia son los colombianos con su “gota a gota”, quienes, afirmó, “han molestado a nuestro pueblo, que es una población bastante pobre que necesita a veces mil o 2 mil pesos”.

Todos los días trabajamos, de veras, de manera muy seria para ir frenando y no tirando balazos como hizo (Felipe) Calderón, sino con inteligencia delincuencial, añadió Sarmiento Maldonado.