A 24 AÑOS DEL DEVASTADOR PASO DE ISIDORO, ¿DÓNDE ESTABAS CUANDO EL HURACÁN GOLPEÓ LA PENÍNSULA?

Este 22 de septiembre se cumplen 24 años de la llegada del huracán Isidoro a la Península de Yucatán, donde tocó tierra en 2002 como un poderoso ciclón categoría 3, con vientos que alcanzaron hasta los 225 kilómetros por hora.

El fenómeno permaneció durante aproximadamente 14 horas sobre la zona, con lluvias y fuertes vientos que provocaron cuantiosos daños materiales, viviendas destruidas y afectaciones en diferentes puntos de la Península. En Campeche, los daños alcanzaron a los 11 municipios que conformaban entonces el estado, que fue declarado zona de desastre.

A más de dos décadas de aquel 22 de septiembre, Isidoro permanece en la memoria de quienes enfrentaron sus efectos. ¿Qué recuerdo conservas de aquellas horas durante el paso del huracán?