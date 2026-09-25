DIF ESTATAL NO SABE CUÁNTOS NIÑOS CON AUTISMO ATIENDEN

A cinco años del gobierno de Layda Sansores, el DIF Estatal, cuya presidenta del Patronato es Laura Sansores San Román, aún no cuenta con un censo que permita conocer cuántos niños y adultos con autismo hay en Campeche ni cuántos reciben atención.

Ante el cuestionamiento sobre las cifras y los avances de la infraestructura del centro que se construye para este sector, el DIF Estatal reconoció que todavía no cuenta con datos certeros. “Todavía no se tiene un censo, no tengo ese dato”, fue la respuesta ante la falta de información sobre las personas con autismo detectadas y la atención que reciben.