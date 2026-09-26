CAMPECHE: CUANDO VEA A LA GOBERNADORA LE DIRÉ QUIÉNES LE HACEN DAÑO: ARMENTÍA

-“Gente equivocada la orienta, la exhibe y la pone contra la pared”

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Pedro Armentía López, respondió a los señalamientos de la gobernadora Layda Sansores, quien lo acusó de generar rumores sobre su estado de salud, y afirmó que cuando la vea le dirá quiénes son las personas que realmente le hacen daño.

Señaló que con todos debe haber respeto recíproco, y que el cúmulo de errores del Gobierno Estatal radica en que la mandataria escucha a quien no debe escuchar y se deja orientar por gente carente de capacidad. “Ese es el error que ha tenido este Gobierno, que a la gobernadora la llevan contra la pared y la exhiben”, expresó.

El líder parlamentario lamentó que, después de tantos años de lucha, a la gobernadora logran colocarle cognitivamente enojos y rencores hacia las personas cuando nadie se ha metido con ella, y en ese sentido, afirmó que en más de 5 años de Gobierno nunca se ha metido con ella ni personal, ni política, ni legalmente.

Armentía López consideró que se trata de una narrativa que quiere colocar el equipo de la mandataria. “Si se va la luz es culpa de nosotros, que si se enferma es culpa de nosotros, que si el barquito es culpa de nosotros, que si… todo. Entonces, da tristeza”, manifestó.

Finalmente, hizo un llamado a la prudencia y a la cordura, y pidió a la gobernadora entender que nadie está en contra de ella y que se dedique a trabajar, pues le queda un año de gestión. “Con mucho gusto el día que me la tope y que la vea, le diré de frente quiénes son aquellas personas que le hacen tanto daño”, concluyó.