CIRCULA EN REDES: “SEGUIMOS SIENDO OPOSICIÓN”: NELLY MÁRQUEZ RESPONDE A SEÑALAMIENTOS POR ASISTENCIA AL INFORME DE BIBY

La panista Nelly Márquez Zapata respondió a publicaciones que la señalaron por presuntamente movilizar a personas para asistir al Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, realizado ayer viernes 25 de septiembre. El evento municipal reunió a ciudadanos, simpatizantes y distintas figuras políticas.

Márquez Zapata explicó que invitó a amigos a comer a su casa antes de acudir al Informe, y rechazó que esto represente un abandono de su posición política. “Somos una familia de oposición”, expresó, al tiempo que cuestionó que páginas que relacionó con el Gobierno del Estado difundieran imágenes de la reunión y la presentaran como una movilización.

La panista aprovechó los señalamientos para lanzar una crítica contra Morena y reiterar su postura política. “Nosotros seguiremos siendo de oposición”, afirmó, e ironizó sobre la atención que recibió la reunión realizada en su domicilio.