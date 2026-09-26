CAMPECHE: CAE EL EMPLEO FORMAL Y CRECE LA INFORMALIDAD EN MEDIO DE LA CRISIS: JUAN MEX

Al reconocer que el crecimiento del comercio informal representa una afectación para los negocios establecidos, en un escenario donde el empleo formal pierde terreno mientras las actividades fuera de la formalidad aumentan, Juan Pablo Mex Salazar, presidente de la Canaco-Servytur, señaló que existe una crisis económica que afecta tanto a Campeche como al resto del país.

El comercio informal siempre afecta también a los negocios formales, y como ya lo habían mencionado, en la Canaco estamos en pro de que las empresas o los negocios se formalicen, los emprendimientos también, busquen esa guía para que puedan ir a negocios formales, expresó.

El dirigente empresarial señaló: “Definitivamente hay una crisis que nos involucra a todos, todos tenemos esa parte de responsabilidad, y también tenemos que hacer nuestra parte para que podamos salir adelante con esta situación que, ya comenté anteriormente, no es sólo aquí a nivel estatal, sino nacional”.

Sobre si tiene identificado dónde hay “piratería”, Mex Salazar respondió que en la Canaco se enfocan en las empresas y los negocios que son formales, que hasta ahora no han dado algunos datos acerca de ese tema que les esté afectando.