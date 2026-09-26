CAMPECHE: LAYDA Y ANTONIO JIMÉNEZ LE DAN LA ESPALDA A LOS CAMPESINOS; YA VAN 2 AÑOS SIN TRIBUNAL AGRARIO: JOSÉ CAB

José Rubén Cab Chablé, secretario de acción de la Organización de Asuntos Agrarios del Grupo de Resurgimiento, denunció que el traslado del Tribunal Agrario Unitario a Mérida desde hace dos años obliga a los campesinos campechanos a realizar gastos costosos y enfrentar constantes suspensiones de diligencias sin resolver el fondo de los asuntos.

Señaló que estas acciones responden a un presunto desinterés de las autoridades por evitar que la justicia regrese al estado, debido a que diversos predios ocupados por el Tren Maya se encuentran actualmente en litigio.

Ante esta situación, el líder agrario indicó que han solicitado la intervención de la gobernadora Layda Sansores y del Congreso local, encontrando apertura únicamente en algunos legisladores como Tania González Pérez, mientras que el presidente del Congreso, Antonio Jiménez Gutiérrez, no ha atendido sus peticiones de audiencia.

Recordó que, aunque al inicio del conflicto el Gobierno se comprometió a facilitar un local para oficinas, hasta la fecha no se ha concretado una solución definitiva.

Finalmente, Cab Chablé advirtió que los afectados no desean recurrir a medidas de presión drásticas como el cierre de carreteras —similar a la toma de la autopista de La Joya ocurrida en el pasado—, pero insistieron en la urgente necesidad de que el tribunal regrese a Campeche para evitar que los campesinos sigan perdiendo recursos económicos en traslados infructuosos a Yucatán.