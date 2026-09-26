CIRCULA EN REDES: ¡ERROR EN EL IMSS DE MEXICALI! ENTREGAN A 2 RECIÉN NACIDAS A FAMILIAS EQUIVOCADAS
Por medio de un comunicado, el Hospital de Gineco Pediatría número 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Mexicali, Baja California confirmó que por equivocación, dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían.
La institución ofreció disculpas a los afectados y prometió brindar apoyo médico, psicológico y legal, en coordinación con el DIF Estatal, además de revisar sus protocolos para deslindar responsabilidades.