sábado, septiembre 26, 2026
Lo último:
NacionalesNoticias

CIRCULA EN REDES: ¡ERROR EN EL IMSS DE MEXICALI! ENTREGAN A 2 RECIÉN NACIDAS A FAMILIAS EQUIVOCADAS

Por medio de un comunicado, el Hospital de Gineco Pediatría número 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Mexicali, Baja California confirmó que por equivocación, dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían.

La institución ofreció disculpas a los afectados y prometió brindar apoyo médico, psicológico y legal, en coordinación con el DIF Estatal, además de revisar sus protocolos para deslindar responsabilidades.

También te puede gustar

ANUNCIA NOROÑA QUE PEDIRÁ LICENCIA; ASEGURA QUE LAS INTRIGAS Y GOLP3TE0S “LE HACEN LOS MANDADOS”

AMLO Y LAYDA SANSORES SABÍAN EL PASADO DE HERNÁN BERMÚDEZ: LO ACUSARON EN LOS 90

CLAUDIA SHEINBAUM ESTÁ “DISPUESTA” A COLABORAR CON ESTADOS UNIDOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *