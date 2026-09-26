CESAN AL DIRECTOR DEL PENAL DE CARMEN TRAS DECOMISO DE DROGA, ALCOHOL Y ARMAS EN JUNIO DE 2025… ¡PERO HERRERA VALLES NO SABE CÓMO VA LA INVESTIGACIÓN!

A más de un año del decomiso de planchas de cervezas, vinos, licores, droga, dinero, celulares y armas blancas y de fabricación penitenciaria en el penal de Ciudad del Carmen, el director de la cárcel estatal, Víctor Hugo L.A., fue dado de baja.

Confirmó lo anterior el subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado de Campeche, Javier Herrera Valles, aunque no pudo abundar sobre las investigaciones.

Herrera Valles destacó que el exfuncionario penitenciario y custodios fueron puestos a disposición de las autoridades administrativas y penales, pero no sabe de los avances en las indagatorias, a pesar de que el operativo interinstitucional se realizó durante la madrugada del viernes 6 de junio de 2025.