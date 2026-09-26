sábado, septiembre 26, 2026
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VIVE CAMPECHE LA PEOR CRISIS ECONÓMICA DE SU HISTORIA, SEÑALAN

-No sé en qué Estado se quedaron atorados o vivan los funcionarios estatales al argumentar que las críticas son producto de desinformación y tiempo preelectoral: Jesús Aguilar

El director de Desarrollo Económico del Municipio de Campeche, Jesús Aguilar Díaz, señaló que es reprobable que funcionarios estatales atribuyan críticas sobre la situación económica a la desinformación y al contexto preelectoral, y lamentó que el Estado esté viviendo la peor crisis de su historia.

No se puede negar ni la crisis ni el desempleo, subrayó, y aseguró que el Municipio ha sido una de las autoridades que se han unido a la creación de estrategias en apoyo al sector empresarial, como el Plan de reactivación económica, que ha funcionado bastante bien y será ampliado un mes más.

Entendemos la situación por la que atraviesan las empresas, ante lo cual invito a los interesados a acercarse al CAM para conocer sus opciones y evitar el cierre, pues “no somos ajenos a lo que pasa en el Estado, donde es evidente que hay una necesidad de circulante”.

Aguilar Díaz lamentó que el Gobierno Estatal niegue que existe un problema económico y lo atribuya al tiempo preelectoral, pues los datos del Inegi, que no es partidista, demuestran que Campeche registra la peor crisis o debacle económica.

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