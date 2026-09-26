AMLO Y EL CERCO CONTRA LA PRENSA; 337 PERIODISTAS Y DEFENSORES ASESINADOS BAJO UN GOBIERNO QUE LOS TRATÓ COMO ENEMIGOS: LATINUS

En un reporte divulgado en sus redes sociales, el medio Latinus dio a conocer que el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador trató a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas como “enemigos del Estado”, de acuerdo con una investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, en California, denominada “Bajo ataque. Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México”.

Explicó que durante el mandato del presidente morenista, 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos fueron asesinados, es decir, 337 en total. Los blancos eran quienes informaban sobre la delincuencia, la corrupción y los abusos del Gobierno, según el documento, que también menciona que AMLO desacreditó en varias mañaneras a comunicadores y que su Gobierno los espió.

Latinus destacó que esta cifra supera los registros difundidos en su momento sobre 50 comunicadores y 225 activistas, mientras que la impunidad constituye uno de los aspectos más delicados, con porcentajes de entre 93 y 99 por ciento.

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