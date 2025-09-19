EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MISÓGINA DEFENSA DE LAS MUJERES.

Quien debe de informar a la presidente Claudia Sheinbaum de lo que ocurre en Campeche, es el encargado de Gobernación asignado a la entidad. Dicho cargo le fue conferido a Arturo Moo Cahuich, un añejo incondicional cargamaletas de Layda Sansores, cuyo desempeño en pasadas encomiendas fue tan gris como su patrona. Habla mucho, pero dice poco o nada. ¿Informará bien de lo que aquí sucede? ¿O dará versiones que favorezcan a su empleadora vitalicia?

Llama la atención que Sheinbaum justifique la censura de Layda Sansores a la libertad de expresión argumentando que sólo busca acabar con la misoginia, olvidando que si algo caracteriza a este Gobierno de Todos es que aquí se violenta a mujeres, como sucedió con las Mujeres Valientes y la joven víctima de violación tumultuaria, que tuvo que subir a redes sociales su denuncia para obtener justicia.

Peor aún, confundiendo la lealtad con el deber, la directora del Instituto de la Mujer, Vania Kelleher Hernández, y la presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ligia Rodríguez Mejía, guardan silencio cómplice ante los excesos de Layda Sansores, la “defensora de mujeres” que esta inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género. Con ese antecedente, ¿cómo justificar su aberrante censura?

DE PASEO POR CAMPECHE… OTRA VEZ.

Mañana vendrá a Campeche la presidente Claudia Sheinbaum a rendir cuentas… pero ¿cuáles? ¿Ya le pagó Pemex a los empresarios carmelitas como prometió? No. ¿Ya atendió la añeja denuncia de los 300 policías campechanos despedidos injustamente por denunciar la corrupción de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz? No.

¿Ya vive Layda Sansores en la “justa medianía” como le ordenó? No. ¿Ha dejado de realizar viajes de lujo como manda Morena? No. ¿Ha dejado de moverse en camionetas de lujo con choferes y guaruras, porque prometieron acabar con los privilegios? No. ¿Ya corrió al panista involucrado en los sobornos de Odebrecht, Lavalle Maury, a quien Sheinbaum nunca hubiera contratado? No. ¿Trae alguna inversión para sacar a Campeche del decrecimiento y desempleo? No.

¿Viene a repudiar la censura sansorista a la libertad de expresión? No. ¿Viene a condenar sus abusos justificados con una inexistente lucha contra la misoginia? No. ¿Viene a sancionar las campañas de polarización y odio que la mandataria protagoniza en su Jaguar semanal que se paga con recursos públicos? No. Entonces, ¿a qué viene? ¿A rendirle cuentas a quien? Porque los asuntos que interesan a los campechanos siguen pendientes…