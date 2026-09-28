CRÓNICAS RUMBO A 2027 | Por Víctor Alberto Améndola Avilés

El abrazo que pocos creían ver…

<En el nacimiento de todo proyecto de nación, de toda transformación duradera, hay un común denominador: la unidad de los distintos y diferentes, en pos de un objetivo mayor y superior>.

La historia , la cinematografía y la literatura universal está inundada de ejemplos de alianzas y acuerdos políticos. Lean La Ilíada. Lean la historia de Francisco Pizarro en la conquista del Sur del Continente. Lean la historia de Cortés y la razón de por qué los aztecas fueron derrotados. Lean de la II Gµ£rr∆ Mundial. Lean del Eje Berlín-Roma-Tokyo… y también la conformación del Frente Aliado.

Sepan de cómo se delinearon la URSS o la antigua Yugoslavia: y al mismo tiempo, aprendan de las razones de su desintegración de ambas. Y ya si la cultura les hace mal, y les gusta algo más liviano, chequen las alianzas de las Familias en “El Padrino” de Mario Puzo.

Lean la conformación de “La comunidad del Anillo”, en El Señor de los Anillos de Tolkien… y vean o aprendan de las alianzas entre Elfos y enanos; sumados a los humanos y Hobbits para derrotar a Sauron.

Y si ya de plano, leer les da flojera, vean una que otra película… para que se enteren de la conformación de la “Alianza Rebelde” para reinstalar la República y poder derrotar al “Imperio Galáctico” comandado por Palpatine; todo ello en Star Wars. O de las 4 casas de Hogwarts para igualmente combatir a Voldemort. Tantos y tantos ejemplos cinematográficos… y de la cultura Universal.

La conformación del Olimpo. La lucha de Zeus para mantener la unidad de los Dioses, hermanos de él. La II Gµ£rr∆ Mundial. La integración de la Comunidad Europea… la génesis de España , con la integración de los diversos reinos. El mismo Reino Unido.Los ¡Persas! ¡Los Mongoles! ¡¡Puf!!

En el nacimiento de todo proyecto de nación o de gobierno; y de todo vinculado a la cultura y a la historia hay un común denominador: la unidad de los distintos y diferentes, en pos de un objetivo mayor y superior.

Pero al Laydismo y a Walter Patrón, así como los pasquines, troles y páginas que financian y promueven, eso es muy exótico. Eso de leer, comprender y analizar no les alcanza en su muy limitado micro universo neuronal.

Y como dice el viejo proveebio: «Quod natura non dat, Salmantica non praestat»… “Lo que Natura no da, Salamanca no presta”.

Y como dice también la frase mal atribuida a Sancho Panza: “Si los perros ladran, es señal de que se avanza”.

El ruido no importa: Los obstáculos o comentarios negativos ajenos solo confirman que hay Movimiento y progreso hacia una meta. Y desde esta premisa, a pesar de su ausencia física, Eliseo lleva mucho camino adelantado. Lo que es señal también, de que su equipo y sus personas de más confianza, están logrando su objetivo. Si en ausencia Eliseo les lleva tanta delantera…. no quiero imaginar ahora a ras de suelo.

V. Améndola

Rōnin