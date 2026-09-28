MORENA INTENTÓ DESACREDITAR A MC TRAS REAPARICIÓN DE ELISEO FERNÁNDEZ: SEÑALA PAUL ARCE

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Paul Arce Ontiveros, señaló a Morena de impulsar en redes sociales una campaña para desacreditar la gestión municipal encabezada por Biby Rabelo y golpear a sus adversarios, luego de que Eliseo Fernández Montúfar asistiera al Segundo Informe de Gobierno el pasado 25 de septiembre, confirmando su regreso a actividades públicas en Campeche.

Aseguró que durante el fin de semana observó lo que calificó como un intento de campaña contra la administración municipal y sostuvo que ese tipo de publicaciones en redes sociales no preocupan a Movimiento Ciudadano, debido a que la confrontación y las llamadas “campañas de odio” deberían dar paso al diálogo, el respeto y las propuestas. También señaló que serán los ciudadanos quienes finalmente decidan qué proyectos políticos quieren respaldar.

Sobre Eliseo Fernández, Arce Ontiveros sostuvo que su regreso a Campeche responde a lo que MC había señalado desde tiempo atrás y calificó como una “campaña sucia” parte de los señalamientos que enfrentó. Además, adelantó que comenzarán trabajos de organización y planeación de cara al próximo proceso electoral.