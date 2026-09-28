lunes, septiembre 28, 2026
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VOCERO DE LAYDA ADMITE FALLAS PARA COMUNICAR ACCIONES DE SEGURIDAD

GOBIERNO PRESUME SEGURIDAD, PERO ADMITE UNA PERCEPCIÓN DISTINTA ENTRE CIUDADANOS

San Francisco de Campeche.- El propio vocero del Gobierno de Layda Sansores, Walther Patrón Bacab, reconoció deficiencias en la manera en que la administración estatal ha comunicado sus acciones en materia de seguridad, aunque rechazó que la política de comunicación haya fracasado.

Aseguró que los “Miércoles de Seguridad” forman parte de una nueva estrategia para informar directamente sobre lo que ocurre en el estado y sostuvo que Campeche continúa entre las entidades más seguras del país, aunque reconoció que existe una diferencia con la percepción ciudadana.

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