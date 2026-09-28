AGENTES DE INVESTIGACIÓN DE LA FGECAM MONTAN FUERTE OPERATIVO POR RECUPERACIÓN DE UN PREDIO

-Primer reporte fue sobre aseguramiento de un arma, pero no hay aclaración oficial

San Francisco de Campeche.- Fuerte movilización de agentes estatales de investigación de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) se generó sobre la calle 16, entre Cuba y Silverio Núñez, en los límites del barrio de Santa Ana y San Francisco, por la recuperación de un predio.

El primer reporte fue que se trataba del aseguramiento de un arma, lo que no ha sido confirmado ni desmentido por autoridad alguna. Se espera el boletín oficial en las próximas horas.