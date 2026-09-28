DATOS DEL INEGI CONTRADICEN EL “VAMOS BIEN” DE LAYDA EN ECONOMÍA

Mientras la gobernadora Layda Sansores presume logros en materia económica y reitera que “vamos bien”, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que los 12 Municipios de Campeche evaluados registraron cambios estadísticamente no significativos en el ingreso corriente promedio trimestral de los hogares.

La cifra es contundente: Campeche aparece con 100% de sus Municipios en la categoría de “cambio no significativo”, sin Municipios que registraran un incremento estadísticamente significativo en ese periodo.

En términos de los indicadores analizados por el Inegi, sus datos describen un escenario de estancamiento, no de una mejora generalizada de los ingresos familiares.

La brecha entre la narrativa oficial y estos resultados plantea un cuestionamiento central: si la transformación económica que presume el Gobierno Estatal no se refleja en los ingresos de los hogares municipales, ¿dónde está su impacto económico tangible para las familias?

Más que los discursos, el dato oficial obliga a medir los resultados por sus efectos concretos, y en materia de ingreso corriente de los hogares, el reporte del Inegi no muestra el avance que la propaganda del Gobierno de Layda Sansores pretende proyectar.