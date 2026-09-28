“LA FORMA EN QUE TRATAS A LA GENTE ES LA FORMA EN QUE PERDERÁS EN 2027”: LÓPEZ GAMBOA ACUSA A PABLO DE ESTRATEGIA DESESPERADA

Jorge Luis López Gamboa lanzó nuevos cuestionamientos contra el equipo político del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, al señalar que la entrega de periódicos y playeras sería muestra de una estrategia que calificó como “desesperada”.

“¿Qué tan desesperados están que entregan los periódicos y una playera?”, cuestionó López Gamboa, quien además responsabilizó políticamente a la actual administración por lo que describió como malos tratos e indiferencia hacia comunidades, ejidos, comisarios y autoridades.

Sostuvo que esas inconformidades tendrán consecuencias políticas en 2027 y destacó la participación registrada en un reciente evento del informe de gobierno de Biby Rabelo de la Toree, que pese a la lluvia y aseguró que hubo presencia de ciudadanos, grupos sociales, actores políticos y representantes empresariales.