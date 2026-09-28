EXIGE SHEINBAUM PRUEBAS CONTRA AMÍLCAR OLÁN PARA ABRIRLE CARPETA INVESTIGACIÓN

-Impunidad para el operador de los hijos de AMLO: López San Martín

Tras señalar entre risas que es la primera vez que Azteca (el medio de Carlos Salinas Pliego) levanta la mano, con lo cual cambió su política en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió pruebas para abrir una carpeta de investigación en contra de Amílcar Olán, a quien el reportero Irving Pineda ubicó en Suiza pero se negó a la entrevista.

Y expresó: “Cualquier persona que tenga una prueba, la Fiscalía, de alguna ilegalidad, tiene que abrir una carpeta de investigación, pero no porque lo diga TV Azteca, sino porque haya pruebas que en efecto lo vinculen con un delito”.

Entonces, prosiguió, si la Fiscalía tiene suficientes elementos para cualquier persona, no importa de dónde sea, para abrir una carpeta de investigación, que lo haga, y si hay suficientes elementos que solicite a un juez lo que corresponda.

A la pregunta de si haría el llamado a la Fiscalía, Sheinbaum Pardo respondió: “No, que actúe como debe de actuar siempre”.

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín escribió: “Sheinbaum hace maromas para no exigir que la FGR investigue a Amílcar Olán. Irving Pineda lo encaró escondido en Lugano, Suiza… y aquí responden con evasivas. Protección total para el operador de Andy y Bobby López Beltrán. Sigue la impunidad”.