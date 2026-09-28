MIEDO FRENA DENUNCIAS POR VIOLENCIA CONTRA MUJERES: VERÓNICA ROCA ADVIERTE AMPLIA “CIFRA NEGRA”

La verdadera dimensión de la violencia contra las mujeres en Campeche podría ser mayor a la reflejada en las denuncias oficiales, debido a que muchas víctimas permanecen en silencio por temor, señaló la diputada de Morena, Verónica Roca Méndez.

Reconoció que existe una “cifra negra muy amplia”, aunque precisó que justamente por tratarse de casos que no llegan ante las autoridades resulta imposible establecer un número concreto. Durante recorridos casa por casa, dijo, incluso son vecinos quienes llegan a revelar situaciones de violencia que las propias víctimas temen denunciar.

Roca Méndez destacó además una modificación legal en materia de legítima defensa que, según explicó, contempla la protección de terceras personas —como familiares o vecinos— que intervengan para defender a una mujer que está siendo agredida.

Mencionó que además de las reformas legales, hace falta fortalecer programas que permitan identificar casos que actualmente permanecen ocultos y generar condiciones para que las mujeres puedan denunciar sin temor a ser nuevamente victimizadas.