GRAN VAQUERÍA PENINSULAR 2026 REUNIRÁ A JARANEROS DE CAMPECHE, YUCATÁN Y QUINTANA ROO

La Gran Fiesta de la Vaquería Peninsular 2026 se realizará el próximo 10 de octubre en la Plaza de la República, con la participación de jaraneros provenientes de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, informó Ricardo Rodríguez Dives, director de Arte y Gestión de Cultura.

La convocatoria será difundida en cerca de 70 poblaciones de los tres estados y contempla tres categorías de concurso: Cabeza de Cochino, Jarana Infantil y Jarana General. En cada categoría se entregarán premios de 20 mil pesos al primer lugar, 15 mil al segundo y 10 mil pesos al tercero.

Las actividades comenzarán a las 17:00 horas con la concentración de contingentes en el Parque Principal. El recorrido continuará por la calle 8, atravesará la Puerta de Mar y llegará a la Plaza de la República. El concurso está previsto para iniciar alrededor de las 20:00 horas.

Rodríguez Dives recordó que el año pasado participaron alrededor de 70 contingentes y señaló que para esta edición nuevamente se espera una amplia presencia de agrupaciones, academias, comunidades y jaraneros de toda la Península.