TAMBIÉN SE DESPLOMA LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA EN CARMEN, ALERTAN
La falta de nuevas inversiones continúa reflejándose en el sector inmobiliario de Ciudad del Carmen, donde la actividad ha disminuido en comparación con los niveles registrados hace 3 ó 4 años, reconoció Israel del Toro, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Sección Carmen.
Evitó establecer un porcentaje de disminución, al argumentar que el comportamiento varía entre inmobiliarias y asesores.
Del Toro explicó que respecto al año pasado, el comportamiento se mantiene prácticamente sin grandes diferencias, por lo que no se observa una recuperación significativa en el movimiento inmobiliario.
Pese a este panorama, señaló que continúan concretándose operaciones de renta y compraventa, particularmente entre integrantes de la asociación, quienes han resentido en menor medida la desaceleración.