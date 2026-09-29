GRUPO DE ABOGADOS Y UN EXALCALDE DE HECELCHAKÁN PRETENDEN ROMPER ACUERDOS POR INDEMNIZACIONES DEL GASODUCTO: GARCÍA BASTO

-En marzo de 2027 concluirá la construcción, asegura

San Francisco de Campeche.- Carlos Adrián García Basto, titular de la Agencia de Energía del Estado de Campeche, reveló que hay un grupo de abogados que pretenden romper acuerdos alcanzados con ejidatarios e inclusive está involucrado un exalcalde de Hecelchakán en relación al tema de indemnización por el paso de tuberías del gasoducto.

-¿Tienen problemas con campesinos por el paso de derechos de las tuberías?, se le preguntó.

-“Problemas como tal no. Hemos detectado un grupo de abogados que han querido, no sé la palabra correcta, ensalzar a las comunidades a insistir (en pedir) un poco más (por indemnizaciones)”, respondió.

Sin embargo –precisó–, las asambleas concluyeron hace bastante tiempo, hace 2 años y los ejidatarios van a tener beneficios sociales en este momento y durante 25 años, entonces las comunidades también están contentas.

García Basto expuso que al haber cambios de comisarios es normal que lleguen y pregunten y se les explica, “pero ya detectamos ese grupo de abogados. El problema muy fuerte es en Hecelchakán con un expresidente (municipal), no voy a decir nombres, pero bueno, ese es el punto en donde estamos situados ahorita”.

De si se logrará concluir la obra, toda vez que ya se está en el último año de Gobierno, aseguró: “Por supuesto, la promesa de la gobernadora Layda Sansores es que en marzo de 2027 se concluya la construcción del gasoducto y literalmente ya te puedes, desde ese momento, ya puedes hacer conexiones en donde tú gustes del tramo. Si tú me dices yo me quiero conectar en el tramo de Escárcega o en el tramo de cualquier municipio donde pasa, ya estamos en eso, ya hay empresas que solicitan la interconexión”.