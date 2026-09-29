DENUNCIAN ABUSO Y EXTORSIÓN DE MARCELOS EN RETÉN DE BONFIL; LA POLICÍA ESTATAL NIEGA LOS HECHOS

San Francisco de Campeche.- A través de sus redes sociales, una mujer denunció abuso policiaco y extorsión en un retén instalado cerca de Bonfil, en el municipio de Campeche, donde, aseguró, a sus hijos les quitaron 400 pesos.

Relató que envió a sus hijos a realizar un trabajo, pero fueron requeridos en el citado punto de revisión y, al mostrar los destrozos en el interior de su vehículo, exclamó: “Para que vea Layda Sansores qué Estado tan seguro tenemos, como dice o menciona a cada rato en televisión y en redes sociales, porque no ando en cosas ilícitas…”.

Molesta, añadió que, al no encontrar ningún elemento ilícito dentro de la unidad, los elementos policiacos procedieron a causar destrozos en el interior del vehículo, dañando severamente la estructura del techo y los compartimentos.

“Desgarraron mi camioneta queriendo buscar algo. Además de amedrentar a mis hijos, les quitaron 400 pesos a uno de ellos”, exclamó indignada.

Por último, la inconforme pidió a la ciudadanía compartir su video para exigir cuentas a las autoridades competentes.

“ESE DÍA NO HUBO RETÉN”

Por su parte, en un video divulgado en las redes sociales de la Policía de Campeche, el comisario y director de la corporación, Jesús Montes Toscano, negó que el día en que presuntamente ocurrieron los hechos se haya instalado algún puesto de control preventivo provisional en esa zona.

Invitó a la inconforme a interponer su queja ante la Policía Estatal, en caso de tratarse de elementos de la corporación, e hizo extensiva la invitación a cualquier ciudadano que llegara a tener algún incidente.