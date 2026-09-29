ALCALDESA MARIELA PRESUME $17.7 MILLONES EN AGUA POTABLE Y TENABEÑOS LA DESMIENTEN AL DENUNCIAR QUE LLEVAN SEMANAS SIN SERVICIO

-“Pura mentira, el pueblo unido ya la debe de obligar a dejar el cargo”

Tenabo.- A través de sus redes sociales, tenabeños calificaron como mentira el II Informe que la alcaldesa morenista Mariela Sánchez presume en la página oficial del Municipio, en especial por los 17.7 millones de pesos que asegura ejerció en el rubro de agua potable.

Usuarios de Facebook patentizaron su hartazgo contra la autoridad municipal. Uno de ellos escribió: “17 millones para recuperar sus propiedades…”. Otro cuestionó: “¿Y por qué en la colonia San Pedro no hay agua desde hace semanas?”, y uno más criticó: “Por Lazareto rumbo al Tren Maya no veo nada de lo que tanto presumen…”.

No faltaron los señalamientos directos contra Mariela Sánchez: “No puede ser, Mariela, es un robo a manos llenas, esperen lo del casino del papá”; “El pueblo unido ya la debe de obligar a dejar el cargo…”; “Vergüenza les debería dar por un Informe donde es pura mentira”; además de comentarios como: “…es puro lavado de dinero, no has hecho nada” y “Sólo le da agua al terreno de su hermano”.

También escribieron: “Pura pinche mentira de este Ayuntamiento de Tenabo”; “No sé por qué nadie comenta, sabemos en todo el pueblo que esto no es verdad; últimamente falta mucho el agua en todas las colonias…”, y “El circo ya empezó a dar función, niños y adultos entran gratis jajaja”.