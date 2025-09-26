¿DE QUÉ MATERIAL SERÁ? ANUNCIA EL EDIL HERNÁNDEZ RATH INSTALACIÓN DE TUBERÍA CON COSTO DE MIL 058 PESOS CADA UNO DE LOS 779 METROS

En sus redes sociales, el presidente municipal escarceguense Juan Carlos Hernández Rath presumió que para las hermanas y hermanos de San Francisco o Kilómetro 5, inició la rehabilitación de 779 metros de red de agua entubada, en lo que erogará 824 mil 355 pesos, es decir, un promedio de ¡1,058 pesos por metro de tubería!

En la publicación no precisa de qué material es el tubo o qué característica especial tiene para estar a ese precio.