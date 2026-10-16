viernes, octubre 16, 2026
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¡CISMA EN MORENA!; CITLALI HERNÁNDEZ AMAÑÓ ENCUESTAS INTERNAS, ACUSA EXASPIRANTE MARYBEL VILLEGAS

-“LOS RESULTADOS NO SON REALES NI CONFIABLES”

Al calificar los resultados como una burla hacia la militancia morenista, Marybel Villegas Canché, exaspirante de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, acusó a la comisionada nacional de Elecciones, Citalli Hernández, de amañar encuestas internas rumbo al 2027, por lo cual “no son reales ni confiables”.

Afirmó que por eso “no vamos a participar en el proceso interno de los comités municipales, porque va a ser la misma historia”.

Y no sólo en Quintana Roo, sino también en distintas partes del país como Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Baja California, en fin, hay varios Estados donde se ha evidenciado y denunciado esta situación.

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