OBRA DE CONAGUA SE CONVIERTE EN UNA TRAMPA PARA VEHÍCULOS SE HUNDEN Y QUEDAN ATASCADOS EN LA NACOZARI

Lo que debía ser una solución para mejorar la infraestructura hidráulica se ha convertido en un verdadero caos para los automovilistas. En la avenida Héroe de Nacozari, vehículos se hunden y quedan atascados en un tramo habilitado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido a las malas condiciones en que quedó la superficie.

Desde hace casi un año, la dependencia federal mantiene trabajos de sustitución de tuberías en uno de los carriles de esta importante avenida, una intervención presentada como una “obra magna”, pero cuyo lento avance ha generado constantes problemas de movilidad.

La situación se complicó cuando se detectó una fuga de agua en la otra vía, que debía ser atendida por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC). Para permitir el tránsito vehicular durante esas reparaciones, Conagua habilitó provisionalmente un tramo de la zona donde realiza sus trabajos.

Sin embargo, la solución terminó convirtiéndose en otro problema. De acuerdo con los señalamientos sobre las condiciones de la obra, se habrían utilizado materiales de baja calidad y realizado una compactación deficiente, provocando una superficie inestable donde las unidades quedan atrapadas.