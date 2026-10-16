“¡QUE NOS DEMUESTREN ESE 85% DE ABASTO!” DIPUTADOS EXHIBEN DENUNCIAS POR FALTA DE MEDICAMENTOS

La falta de medicamentos, las dificultades para atender a pacientes con cáncer y las deficiencias en hospitales de Campeche provocaron un enfrentamiento entre diputados de Movimiento Ciudadano y Morena.

“Que nos demuestren ese 85% de abasto, que nos demuestren realmente que estamos operando en tiempo y forma a los pacientes”, reclamó el diputado del partido naranja Pedro Hernández Macdonald, al señalar que las manifestaciones de trabajadores del IMSS y las quejas de pacientes contradicen el panorama presentado por las autoridades federales.

El diputado denunció que en el Hospital de Especialidades se estaría rechazando la atención de pacientes oncológicos que requieren hemodiálisis y que existen problemas para surtirles medicamentos. También aseguró que en el Hospital Quiroga de Ciudad del Carmen faltan insulinas y tratamientos para controlar la hipertensión, entre ellos losartán.

Cuestionó que legisladores de Morena continúen defendiendo las cifras oficiales mientras persisten estas denuncias. Los llamó a escuchar las necesidades de los pacientes y trabajadores de salud, en lugar de convertir la tribuna en un espacio de confrontación política.

En respuesta, el diputado morenista Omar Talango Cervantes acusó a sus compañeros de Movimiento Ciudadano de actuar con falta de responsabilidad y defendió la autorización de 300 millones de pesos destinados, según afirmó, a mejorar el sistema de salud estatal. Sostuvo que se están realizando cambios profundos para fortalecer la atención a la población.

La diputada de Movimiento Ciudadano Mónica Fernández Montúfar también intervino y calificó la concentración de los servicios de salud bajo el IMSS-Bienestar como una decisión equivocada. Aseguró que durante sus visitas al Hospital de Especialidades ha constatado problemas como la falta de aire acondicionado y medicamentos.