Padecimientos cardiovasculares y diabetes mellitus secuelas del covid-19, alertan médicos

Infectarse con Covid-19 en más de una ocasión provoca que los pacientes tengan secuelas, tales como padecimientos cardiovasculares y diabetes mellitus, confirmó Rafael Fonoy Jiménez, presidente de la Asociación de Médicos Generales y Familiares capítulo Ciudad del Carmen.

“México es uno de muchos países que no cuentan con un protocolo para dar seguimiento al conocido ‘Covid Persistente’”, dijo.

Por ello, un grupo de médicos de la iniciativa privada buscan reunirse con especialistas de otras partes del mundo para identificar cuáles podrían ser los temas a atender en estos pacientes especiales.



“No tenemos un número de mexicanos que presentan secuelas. En otros países entre el 10 y 20 por ciento de los reinfectados las enfrentan, pero los médicos no tenemos esa formación del Gobierno Federal y mucho menos que nos digan qué debemos buscar en dichos pacientes”.

Fonoy Jiménez confirmó que las secuelas que más se presentan son a nivel cardiovascular, como trombosis, problemas cardiacos, circulación pulmonar.

“Recientemente tuve conocimiento del caso de una estudiante de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) que se enfermó, estuvo hospitalizada y después quedó con consecuencias pulmonares”.



Las reinfecciones por Covid-19 dejan afectaciones a las personas. Este virus daña el musculo cardiaco y vasos sanguíneos. En Europa ya está identificado, pero en nuestro país no le hemos prestado atención.



“Muchos de nuestros conocidos aducen que ahora se agitan al mínimo esfuerzo, se marean, tienen problemas neuronales, lentitud en sus procesos cognitivos. Se refirieren hacia otras patologías y no lo vinculan al coronavirus”.



En el Issste he visto un incremento en pacientes diabéticos, personas que como mínimo se han infectado dos veces de Covid-19.

“Como no tienen antecedentes familiares con obesidad, se les explica que el haberse infectado es un factor de riesgo. Es una lotería, no sabes que si van a quedarte secuelas o no, lo que debes hacer es evitar enfermarte”, puntualizó.