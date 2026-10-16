¡SIGUE LA PUGNA!; NO ES ILEGAL PERO SÍ INMORAL QUE ANTONIO JIMÉNEZ BUSQUE CANDIDATURA Y NO SE SEPARE DE SU CARGO: CARLOS UCÁN

-“Cuando manejas recurso público la contienda es inequitativa desde el comienzo”

Siguen los dimes y diretes al interior de Morena, pues el diputado con licencia Carlos Ucán Yam afirmó que el pastor del Congreso, José Antonio Jiménez Gutiérrez, anda más preocupado por su candidatura y no deja la cámara, lo cual no es ilegal pero sí inmoral, porque aunque el Comité Nacional diga que se puede, para mí cuando manejas recurso público la contienda es inequitativa desde el comienzo.

Y reiteró: “Según mi punto de vista, no está transgrediendo la norma, pero sí los postulados por los cuales luchamos”.