¡LAYDA SANSORES LLAMA “COBARDES” A ESTUDIANTES DEL TECNOLÓGICO POR PLATICAR MIENTRAS DABA SU DISCURSO!

San Francisco de Campeche.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, protagonizó un momento de tensión durante su visita al Instituto Tecnológico de Campeche, al interrumpir su discurso para reclamar a un grupo de estudiantes que conversaba mientras ella hablaba, a quienes llamó “cobardes” por no levantar la mano y reconocer que estaban platicando.

“¿Aparte son cobardes? ¡Aparte son cobardes! Porque yo no lo soy”, expresó la mandataria, quien también reprochó que ninguno de los jóvenes se levantara para ofrecer una disculpa.

Durante su intervención, Sansores defendió su administración y presumió la austeridad con la que asegura vivir. “Yo no vine a tomar un pinche peso de este gobierno […] Yo no me he comprado un metro de tierra”, afirmó, y sostuvo: “Vivimos de austeridad para dar el ejemplo”.

La gobernadora también comparó su administración con la de Alejandro Moreno Cárdenas y habló de las dificultades presupuestales para atender las necesidades del plantel. Finalmente, insistió en que le habría gustado que alguno de los estudiantes reconociera que estaba platicando y ofreciera una disculpa.