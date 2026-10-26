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TRAS EL CASO TADDEI, SEÑALAN A CAMPECHE EN RED DE CONTRATOS ELECTORALES

San Francisco de Campeche.- Las revelaciones periodísticas sobre la relación de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, con proveedores del organismo electoral también alcanzan a Campeche, al figurar entre los estados donde se han señalado posibles irregularidades en contratos con empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas.

El periodista Javier Tejado Dondé señaló que información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documenta contratos celebrados con estas empresas en Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nayarit, Veracruz y el propio INE.

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