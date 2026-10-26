NI LA POLICÍA DE MARCELA NI LA FISCALÍA DE JAKSON INFORMAN SOBRE DETENCIONES DE ADOLESCENTE Y MUJER SACADOS DE SU CASA EN COLONIAL

San Francisco de Campeche.- Casi 24 horas después de que un adolescente y una mujer fueron sacados de su casa en Colonial Campeche por la Policía Estatal (PE), aún no hay información oficial sobre la actuación policiaca por parte de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) ni de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

Ante el hermetismo de las autoridades estatales, se desconoce la situación jurídica de los detenidos y si están relacionados con los hechos violentos suscitados la tarde del domingo 25 de octubre en Ciudad Concordia, donde un hombre fue baleado y herido en el brazo izquierdo.

De esta manera, no hay información oficial sobre si los detenidos, horas después de la agresión, forman parte de algún grupo criminal, ni sobre el motivo legal que justifique el ingreso de los elementos de la PE a un predio particular para detenerlos.

En Colonial Campeche fueron asegurados el menor y una mujer, así como un arma corta de fuego y una motocicleta, la cual fue llevada en grúa a un corralón.